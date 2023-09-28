МВФ ведет с Украиной консультации для подготовки к следующему обзору экономики страны

По итогам следующего обзора экономики страна может получить очередной транш в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ведет консультации с Украиной для подготовки к ежегодному обзору экономики страны на основании 4-й статьи Устава МВФ, а также к следующему обзору украинской экономики, по итогам которого страна может получить очередной транш в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"У нас есть миссия [по Украине] под руководством Гэвина Грея. Она продолжает свою работу, проводит технические консультации с украинскими властями по последним изменениям [в экономике страны], а также по финансовой и структурной политике в бюджетной сфере. Эти консультации по техническим вопросам проводятся для подготовки как к обзору на основании [4-й] статьи на 2023 год, так и ко второму обзору в рамках EFF", - отметила она.

В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках EFE. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.