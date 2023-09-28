Замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что НДПИ прогрессивен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин не обсуждает введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

Ранее газета "Известия" написала, что группа депутатов 26 сентября внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий уплату налога на сверхприбыль нефтегазовыми компаниями.

"Я еще не очень это понимаю, потому что НДПИ прогрессивен. То есть он уже при изменении цены на нефть изымает по прогрессивной шкале часть дохода", - добавил Сазанов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.