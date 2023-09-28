"Россети" направят 9,4 млрд руб. на реконструкцию центра питания Череповецкого промузла

Проект позволит повысить надежность Вологодской энергосистемы, обеспечит условия для присоединения к сетям новых потребителей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Россети" направят 9,4 млрд рублей на реконструкцию центра питания Череповецкого промышленного узла, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Как сообщили в компании, на подстанции 500 кВ "Череповецкая" начался монтаж нового коммутационного оборудования в рамках комплексной реконструкции объекта. В ходе работ планируются также замена силовых трансформаторов, внедрение современных средств автоматизации. Проект позволит повысить надежность Вологодской энергосистемы, обеспечит условия для присоединения к сетям новых потребителей, отмечают "Россети".

Обновленная подстанция будет оснащена элегазовыми выключателями, микропроцессорными терминалами релейной защиты и системами противоаварийной автоматики. Энергетики установят два автотрансформатора общей мощностью 1 тыс. МВА, оснащенных системами пожаротушения и мониторинга параметров работы. В новом двухэтажном здании общеподстанционного пункта управления будут размещены щиты постоянного тока и собственных нужд подстанции, терминалы связи, релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В результате реконструкции "Череповецкая" станет современным высокоавтоматизированным энергообъектом. Применение новейших программно-аппаратных комплексов, разработанных в России, позволит обеспечить максимальный уровень надежности электроснабжения потребителей и создать возможность в будущем управлять подстанцией дистанционно из удаленного диспетчерского пункта, отметили в компании.

Подстанция 500 кВ "Череповецкая" установленной мощностью 1 тыс. МВА введена в работу в 1972 году. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение города Череповца с населением более 300 тыс. человек, а также производственных площадок компаний "Северсталь" и "Апатит".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.