Арбитражный суд назначил судебное разбирательство по иску "Тольяттиазота" на 14 ноября

В картотеке указано, что речь идет о причиненных убытках на сумму 3,8 млрд рублей

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Самарской области назначил на начало ноября судебное разбирательство по иску одного из крупнейших в мире производителей аммиака "Тольяттиазот" к бывшему гендиректору корпорации Вячеславу Суслову и швейцарской Ameropa AG о взыскании убытков на сумму 3,8 млрд рублей, следует из карточки дела.

"Объявить перерыв в предварительном судебном заседании. Об отложении судебного разбирательства. Судебное заседание отложено до 16:15 14.11.2023", - говорится в карточке.

В марте этого года "Тольяттиазот" подал иск к Суслову и швейцарской Ameropa AG. В картотеке указано, что речь идет о причиненных убытках на сумму 3,8 млрд рублей. Подробности претензий в материалах не приводятся.

Суслов до 2019 года занимал пост генерального директора корпорации "Тольяттиазот". После ухода с должности сохранял место в совете директоров и оставался членом управленческой команды предприятия.

Ameropa AG фигурировала в деле о махинациях на "Тольяттиазоте", возбужденном в 2012 году против экс-президента компании "Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая, бывшего председателя совета директоров "Тольяттиазота" Сергея Махлая, бывшего генерального директора "Тольяттиазота" Евгения Королева, владельца швейцарского офшора Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Истцом по делу выступал акционер "Тольяттиазота" - "Уралхим".