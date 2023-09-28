Глава МИД Пакистана заявил, что закупки топлива из РФ не нарушили международное право

Джалил Аббас Джилани отметил, что "Пакистан на самом деле не сделал ничего, что отличалось бы от других стран"

ИСЛАМАБАД, 28 сентября. /ТАСС/. Недавние закупки Пакистаном энергоносителей у России не являлись нарушением каких-либо законов и международного права. Об этом заявил на пресс-конференции в Исламабаде министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани.

"Пакистан на самом деле не сделал ничего, что отличалось бы от других стран. Я не думаю, что Пакистан, купив эти товары у России, нарушил какой-либо санкционный закон или какое-либо международное право", - цитирует министра газета Dawn.

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти, которая была признана Исламабадом коммерчески жизнеспособной.

27 сентября посольство РФ в Пакистане сообщило о поставке в страну 100 тыс. тонн российского нефтяного сжиженного газа через особую экономическую зону "Серахс" на северо-востоке Ирана.

Для переговоров с российскими партнерами о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа 10 октября в Россию прибудет делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али. В ходе предстоящих переговоров планируется также обсудить инвестиционное сотрудничество по строительству магистрального газопровода "Пакистанский поток".