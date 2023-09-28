Кубанские производители радиоэлектроники впервые показали продукцию на выставке

На международной выставке "Радиоэлектроника&Приборостроение" также показали проект по строительству первого в России завода по производству щелочных батареек

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Кубанские производители впервые представили производство щелочных батареек, светодиодов и модемов на международной выставке "Радиоэлектроника&Приборостроение" (RADEL), которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На стенде наш регион представляет импортозамещающую продукцию ведущих в радиоэлектронной промышленности страны предприятий. Это производители щелочных батареек из Крымского района, светодиодов из Армавира, контролеров и модемов из Краснодара. Рассчитываем, что участие в таком масштабном в сфере российской электроники событии позволит кубанским промышленникам найти новых партнеров для кооперации и расширения производств", - привели в пресс-службе слова министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько.

Стенд Краснодарского края на выставке организован профильным ведомством совместно с Фондом развития промышленности Краснодарского края. На стенде Кубани представлены контролеры и модемы производства предприятия "Телеконтроль". Светодиоды представляет предприятие "РуСИД". Компания является одним из трех производителей на российском рынке микроэлектроники. Продукция "РуСИД" отмечена знаком "Сделано на Кубани".

Как уточняет пресс-служба, особое внимание уделено компании "АБ-Бэттэрис", которая представляет проект по строительству первого в России завода по производству щелочных батареек. Строительство завода уже началось, он будет специализироваться на выпуске батареек наиболее востребованных размеров - АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые), с мощностью в 600 штук в минуту.

О выставке

Выставка "Радиоэлектроника и приборостроение" проходит в Санкт-Петербурге в выставочном центре "Экспофорум". В ней участвуют известные компании, зарекомендовавшие себя на рынке радиоэлектроники и промышленной автоматизации. В 2023 году в выставке принимают участие более 200 компаний из России, Белоруссии и Китая. Организатор мероприятия - выставочное объединение "Фарэкспо". Работа выставки продлится до 29 сентября.