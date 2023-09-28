Москва и Каир обсуждают закупку Египтом 1 млн тонн российской пшеницы

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что контакты идут по линии министерств сельского хозяйства и посольств двух стран

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Контакты по закупке Египтом 1 млн тонн пшеницы из России идут по линии министерств сельского хозяйства и посольств двух стран. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Я не участвую в конкретных переговорах, но я знаю, что контакты идут и по линии министерств сельского хозяйства, и наших посольств, естественно", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат также указал, что у России и Египта "есть очень хороший опыт сотрудничества на этом направлении". "Будем продолжать", - добавил Богданов.