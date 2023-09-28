Крым представит на выставке "Россия" косметику из розы и лечебных грязей

В линейку входит 12 наименований

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Производители натуральной крымской косметики представят свою продукцию на выставке-форуме "Россия" в Москве, в частности, одно их старейших предприятий отрасли "Крымская Роза" и Крымская гидрогеологическая станция презентуют первую совместную линейку косметики на основе сырья крымской розы и лечебных грязей Сакского озера, сообщил журналистам заместитель министра курортов и туризма Крыма Аметхан Тынчеров.

"Оба предприятия презентуют на выставке свою продукцию. То, что ассортимент "Крымской розы" будет дополнен таким полезным и знаменитым ресурсом, как сакские грязи ГГРЭС, обязательно пойдет на пользу обоим предприятиям. Важно, что все это сделано в Крыму, из крымского сырья и может поставляться как в регионы России, так и идти на экспорт", - сказал Тынчеров.

Как отметил генеральный директор АО "Комбинат "Крымская Роза" Иван Гладун, на создание новой линейки продукции ушло более года.

"Это результат долгой совместной работы с Крымской гидрогеологической станцией, которая провела научно-исследовательскую работу, выявила новые ингредиенты на основе сакских грязей. Во взаимодействии с нашими ключевыми компонентами - гидролатом розы и другими компонентами мы создали коллекцию из 12 наименований ", - рассказал руководитель предприятия.

Как рассказали в министерстве промышленной политики Крыма, на выставке "Россия" в Москве, кроме производителей крымской косметики, свою продукцию представят предприятия других отраслей. "Будут проводиться мастер-классы - например, по изготовлению натурального мыла. Будет представлена коллекция шуб крымской меховой фабрики "Дуэт", а также изделия из кожи наших крымских производителей", - пояснил ТАСС начальник управления промышленного комплекса Денис Малтабар. Кроме того, на стенде Крыма будет представлена продукция машиностроительных предприятий республики, в том числе заводов "Фиолент" и "Фирма Селма".

Ранее в Корпорации развития Республики Крым сообщали, что на стенде республики будут представлены самые масштабные инфраструктурные проекты полуострова, в том числе Крымский мост, международный аэропорт Симферополь, а также скоростная трасса "Таврида". Центральная экспозиция будет состоять из четырех светодиодных экранов, также будет предусмотрена зона с выставочными подиумами, центральным интерактивным экраном и площадкой для общения.

О выставке

Президент Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.