"Уралкалий" получил в I полугодии по МСФО чистый убыток в 15,9 млрд рублей

Выручка составила 145,5 млрд рублей, снизившись на треть

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Уралкалий" получил в первом полугодии чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 15,9 млрд рублей против прибыли в 131,8 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка составила 145,5 млрд рублей, снизившись на треть, операционная прибыль - 47,9 млрд рублей против 115,2 млрд рублей годом ранее, доналоговый убыток - 15,5 млрд рублей против прибыли в 164,3 млрд рублей годом ранее.

"Уменьшение выручки относительно сопоставимого периода прошлого года произошло в связи с сокращением объемов продаж на экспорт и внутренний рынок, а также снижением рыночных цен на калий", - отмечает компания.

Как говорится в отчете, компания в первом полугодии снизила производство хлористого калия почти на 9%, до 3,76 млн тонн, продаж - на 6,5%, до 3,6 млн тонн. "Санкционные ограничения, начавшие действовать в конце первого квартала 2022, привели к снижению объема экспортных продаж, что повлекло за собой сокращение общего объема продаж хлористого калия на 6% и снижение объема производства на 9% в сравнении с первым полугодием прошлого года", - отмечает "Уралкалий".

Скорректированная EBITDA "Уралкалия" составила 62,1 млрд рублей (127,7 млрд рублей годом ранее).