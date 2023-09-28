28 сентября, 16:07

Регулятор в Италии прогнозирует рост счетов за электроэнергию на 18,6% в IV квартале

При этом отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошло снижение на 57%

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию в Италии увеличатся в четвертом квартале на 18,6% по сравнению с июлем - сентябрем. Об этом сообщило Управление по регулированию энергосетей и окружающей среды (Arera).

При этом отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - когда цены на электроэнергию были в стране максимальными - произошло снижение на 57%.

Прогноз по ценам на газ будет опубликован в октябре. Как напоминают итальянские СМИ, заполненность итальянских газовых хранилищ уже в августе превысила 90%, что опережает установленный европейскими правилами срок - 1 ноября. 

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