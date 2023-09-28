Стоимость создания ледовой арены в Калужской области оценили в 320 млн рублей

Из федерального бюджета на проведение работ направят почти 170 млн рублей

ТАСС, 28 сентября. Строительство школы зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха в Балабаново Калужской области оценили в 320 млн рублей. Об этом говорится в сопроводительной презентации к выступлению министра спорта региона Олега Сердюкова на Российской неделе государственно-частного партнерства.

"По концессионному соглашению стоимость создания ледового центра "Наследие" в Балабаново составит 320 млн рублей", - говорится в презентации.

Из федерального бюджета направят почти 170 млн рублей и почти 80 млн рублей - из регионального.

В свою очередь олимпийский призер, хореограф, продюсер, режиссер, генеральный директор школы "Наследие" Илья Авербух подчеркнул, что арена станет первой среди центров "Наследия", где построят сразу два льда - открытый и закрытый. По его словам, обе площадки сделают из искусственного льда и подключат к единой холодильной установке. Авербух добавил, что концепция ледовых центров "Наследие" заключается в их мобильности и коротких сроках реализации строительства. По его словам, уже более 2,5 тыс. детей занимаются фигурным катанием и хоккеем в центрах "Наследие" в разных городах страны.

Ранее в региональном информационном центре Боровского района сообщали, что завершить строительство школы намерены в декабре 2023 года. Общая площадь застройки составит более 3,2 тыс. кв. м.

Российская неделя ГЧП - мероприятие, посвященное вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. X Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" проходит с 26 по 29 сентября в Москве на площадке инновационного кластера "Ломоносов". Организаторами конгресса выступают Национальный центр ГЧП и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.