МВФ выступил в поддержку расширения БРИКС

Фонд хочет избежать "фрагментации мировой экономики"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) выступает в поддержку расширения БРИКС и его Нового банка развития (НБР). Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

Ее попросили прокомментировать увеличение количества стран, желающих присоединиться к объединению и НБР. "Что касается БРИКС и НБР, совершенствование и расширение международного сотрудничества, а также укрепление торговых и инвестиционных связей между группами стран, включая, например, БРИКС, - это то, что мы приветствуем и поддерживаем, если они направлены на снижение уровня фрагментации рынка, расширение торговли, снижение инвестиционных затрат, сокращение торговых издержек. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если страны объединяются и это способствует взаимодействию, сотрудничеству между странами, то мы это поддерживаем", - отметила Козак.

Она подчеркнула, что фонд хочет избежать "фрагментации мировой экономики". "Мы считаем, что это будет дорого стоить мировой экономике. Как следует из нашего анализа, фрагментация может привести к сокращению мирового ВВП на 7%, что соответствует размеру [экономик] Германии и Японии. В связи с этим мы предостерегаем от издержек фрагментации. Но, конечно, мы приветствуем форумы, которые позволяют странам собираться вместе для решения проблем и поиска решений, которые помогают мировой экономике", - заключила официальный представитель МВФ.

НБР со штаб-квартирой в Шанхае учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на шестом саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком были получены международные кредитные рейтинги на уровне АА+ от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

В 2021 году новыми странами - участницами НБР стали Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. За годы своей работы банк одобрил более 90 проектов на $32 млрд.