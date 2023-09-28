Остановка экспорта электроэнергии в Китай приведет к росту цен для потребителей в ДФО

Представитель оператора экспорта-импорта "Интер РАО" Александра Панина сообщила, что высока вероятность полного прекращения поставок в КНР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока могут ощутимо вырасти в случае приостановки поставок электроэнергии в Китай. Об этом сообщила журналистам представитель оператора экспорта-импорта "Интер РАО" Александра Панина.

Правительство России вводит гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начнут действовать с 1 октября и будут привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и электроэнергия.

Мера будет действовать до конца 2024 года, размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.

По словам Паниной, "Интер РАО" уже направило своим контрагентам предложение пересмотреть цену поставок электроэнергии в сторону ее повышения на 7% на фоне введения экспортных пошлин. В случае, если цены не будут пересмотрены, компания ограничит поставку или полностью ее прекратит. В частности, это затрагивает поставки в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. На поставки в страны, входящие в ЕАЭС, пошлины не распространяются.

Представитель компании отметила, что высока вероятность полного прекращения поставок в Китай. "И я обращаю внимание, что прекращение экспорта в Китай обернется худшими последствиями не столько для "Интер РАО", сколько для потребителей Дальнего Востока. Вырастет цена. Я думаю, что заметно, ощутимо", - сказала она.

Согласно договору, "Интер РАО" вправе снижать объемы поставок вплоть до нуля в случае, если контрагенты компании не согласятся с предлагаемыми условиями, напомнила Панина. При этом рентабельность поставок в Китай составляет всего 5%.