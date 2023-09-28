На Кубани шесть предприятий получат субсидию на реализацию проектов импортозамещения

В регионе запустили финансирование до 30% затрат предприятий уже на старте проектов

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Шесть предприятий Краснодарского края получат субсидии от региональной администрации на реализацию проектов импортозамещения. Такое решение приняли по итогам заседания краевой конкурсной комиссии.

Речь идет о предприятиях, выпускающих котельное оборудование, акриловые полимеры, носочно-чулочные изделия и крышки для посуды из жаропрочного стекла, композитные бассейны и оборудование для садоводства и перерабатывающей промышленности. "Сейчас в крае реализуются либо находятся в разработке свыше 30 проектов импортозамещающих производств, их поддержка - стратегическая для региона задача", - рассказал по итогам заседания вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2022 году в регионе запустили не имеющую аналогов в России меру поддержки - финансирование до 30% затрат предприятий уже на старте проектов. "Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90%, к примеру, 70% носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран, у нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", - подчеркнул Руппель.

