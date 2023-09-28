В Ингушетии 11 предприятий 4-х регионов стали участниками алюминиевого кластера

В ближайшие годы участники планируют открыть в регионе первое предприятие по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков

МАГАС, 28 сентября. /ТАСС/. Более 10 предприятий из 4-х регионов страны уже стали участниками алюминиевого кластера, создаваемого в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогу рабочей встречи вице-премьера Александра Новака с главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

"Губернатор представил информацию об этапах реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, многие из которых относятся к категории прорывных. Речь шла о строительстве агрокомбината "Сунжа" и мукомольного завода, алюминиевого кластера, участниками которого стали 11 компаний из четырех регионов России - Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Рязанской области, а также предприятий текстильной промышленности, включая традиционное ковроткачество", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе встречи вице-премьер поручил Минсельхозу, Россельхозбанку и Сбербанку проработать условия предоставления льготных кредитов для поддержки создания в регионе второй очереди птицекомплекса "Южный". Кроме того, Новак поручил Минстрою рассмотреть финансирование мероприятий по улучшению водоснабжения в Малгобекском районе региона, а Минэкономразвития предстоит оценить сроки и условия реализации новых инвестпроектов в Ингушетии.

Алюминиевый кластер в Ингушетии создается в рамках реализации модели экономического развития республики. В ближайшие годы участниками кластера алюминиевой промышленности запланировано открытие в регионе первого предприятия по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков.