Оманская компания собирается поставлять в Россию желтоперого тунца

Oman Fisheries планирует выход на российский рынок через 1-2 месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Оманская компания Oman Fisheries уже через два месяца планирует начать поставки на российский рынок желтоперого тунца. Об этом на полях VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafoodexpo Russia в Петербурге рассказал ТАСС генеральный директор компании Набиль Аль Руайди.

"Если говорить про желтоперого тунца, то общий объем вылова в Омане за год составляет около 120 тыс. тонн. Мы собрали информацию по четырем крупным российским компаниям и оцениваем спрос примерно в 10 тыс. тонн за год. Мы готовы занять какую-то долю этого рынка - если она составит 50%, то для нас это будет очень хорошо", - сказал Набиль Аль Руайди.

Он также отметил, что именно такие мероприятия, как VI Международный рыбопромышленный форум, и помогают понять, какая рыба будет востребована на том или ином рынке. В частности, те переговоры, которые провела в рамках форума оманская компания, позволяют ей планировать выход на российский рынок уже через 1-2 месяца.

"Оманская рыба уже есть в России, но мы получили разрешение на прямой экспорт только в 2023 году, так что пока это только одна компания, которая работает в очень небольшом объеме. Мы ожидаем, что в течение 1-2 месяцев мы подпишем соответствующие соглашения и начнем экспорт", - отметил Набиль Аль Руайди.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum. ТАСС является официальным информационным партнером.