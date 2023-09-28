"Уралкалий" в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ до 554 млн рублей

В первом полугодии 2022 года она составляла 126,06 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Уралкалия" за первое полугодие этого года по РСБУ составила 553,7 млн рублей по сравнению со 126,06 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Таким образом, чистая прибыль снизилась более чем в 220 раз.

Выручка компании по РСБУ уменьшилась на 38%, до 106,9 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,4 млрд рублей по сравнению с 159 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль - 75,7 млрд рублей (146,9 млрд рублей в первом полугодии прошлого года).

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Компанию контролирует БХК "Уралхим", 48% в которой принадлежит Дмитрию Мазепину.