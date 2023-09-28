МВФ считает, что власти США могут избежать приостановки работы правительства

В фонде призвали стороны объединить усилия для достижения консенсуса

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что американские власти могут избежать приостановления работы федерального правительства (шатдаун), которое произойдет, если Конгресс не успеет до конца месяца продлить его финансирование. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Мы, безусловно, призываем стороны объединить усилия для достижения консенсуса и поиска путей решения проблемы. При этом мы считаем, что прекращение работы является риском для экономики США, которого можно избежать", - отметила она, комментируя ситуацию вокруг возможного шатдауна.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи субботы (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, которые не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам, и, судя по всему, ни один из документов не сможет получить одобрение как Сената, так и Палаты представителей.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.