В Совкомбанке сообщили об устойчивости российского рынка корпоративного долга

По данным кредитной организации, он продолжает расти

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский рынок корпоративного долга с точки зрения рынка первичного размещения в 2023 году превысил рынок первичного госдолга, при этом он продолжает расти и демонстрирует устойчивость. Об этом сообщил заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов на сессии Московского финансового форума.

"Рынок корпоративного долга большой, в этом году он больше рынка госдолга с точки зрения рынка первичного размещения. Рынок очень устойчивый и это проявляется в росте объемов", - сказал Автухов. Он отметил, что в 2023 году рынок корпоративного долга вырос примерно на 30%, "несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, которая в предыдущие годы была бы признана кризисной". В частности, существенно вырос объем заимствований у первого эшелона.

"Турбулентность с 2020 года, и все последующие события приучили участников рынка, эмитентов, прежде всего к тому, что нужно пользоваться текущей конъюнктурой, не ждать, заимствовать в моменты стабильной рыночной ситуации, тем более, если видишь какие-то риски. В этом году риски были очевидными для большинства, и мы видели большую активность, что многие эмитенты занимали впрок - не ждали окна", - пояснил руководитель банковского блока.

При этом размещения примерно соответствуют устоявшемуся нормальному размеру нескольких последних лет. "Для первого эшелона - в диапазоне 100 б. п. в случае с фиксированным купоном ОФЗ. Для флоутеров в качестве основного бенчмарка используется ставка RUONIA", - пояснил Автухов. Второй эшелон в актуальных условиях прежде всего предпочитает пользоваться кредитами. "У банков для хороших заемщиков есть кредитный продукт, и эта ниша, в целом из-за сужения спредов, сместилась в сторону банков и банковских продуктов", - также отметил топ-менеджер.

В то же время у третьего эшелона спреды сузились настолько, что достигли минимальных значений в истории. "Стерлась грань между третьим эшелоном и высокодоходными облигациями (ВДО) с невысоким кредитным качеством. Но спред очень узкий, и это вроде как сигнал для заемщиков этого сегмента - занимать. Однако абсолютное значение доходности высоко, и реализовывать программы развития на этом уровне ставок пока выглядит достаточно опасным", - полагает специалист.

Тем не менее, третий эшелон или ВДО демонстрировал рост в 2023 году, что отобразилось в дебютах. "В этом году мы увидели с марта по май достаточно большое количество рыночных дебютантов. Правда, большая часть была сконцентрирована как раз в диапазоне кредитного качества третьего эшелона. Общий объем составил около 100 млрд рублей. Но летом это, можно сказать, умерило активность и находится на минимальных уровнях", - заключил Автухов.