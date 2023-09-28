Свинина из России начнет поставляться в Китай в II-III квартале 2024 года

В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что для начала поставок российской стороне необходимо предпринять действия, которые займут от 3 до 12 месяцев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская свинина начнет экспортироваться в Китай в II-III квартале 2024 года, для начала поставок российской стороне необходимо предпринять действия, которые займут от 3 до 12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Свинина из России начнет поступать на китайские прилавки в II-III квартале 2024 года. <…> Для начала фактических поставок на рынок Китая российской стороне необходимо предпринять ряд действий, которые, по имеющимся оценкам, займут от 3 до 12 месяцев", - говорится в сообщении министерства.

Эти действия включают в себя подписание протокола о требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, согласование ветеринарного сертификата на экспорт свинины и аттестации российских предприятий - производителей продукции свиноводства, регистрация российских предприятий в системе поставщиков пищевой продукции КНР, объяснили в министерстве.

Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

Благодаря рассмотрению этого вопроса на различных площадках двустороннего сотрудничества с КНР удалось согласовать с китайской стороной требования к российским предприятиям и признание принципа регионализации. Это позволит в случае вспышек АЧС в российских регионах вводить ограничения не в отношении всей страны, а в отношении отдельных регионов, отметили в Минэкономразвития РФ.

Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что Китай занимает лидирующую позицию по объемам потребления свинины населением. "Считаем рынок этой страны наиболее перспективным для поставок отечественной свиноводческой продукции", - сказал министр, слова которого приводят в МЭР.