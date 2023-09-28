ООН продолжает контакты с Россией по зерновой сделке

Она прекратила действие 17 июля

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. ООН продолжает вести контакты с Россией по вопросу возобновления зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Обсуждения продолжаются и будут продолжаться, - сказал он в ответ на вопрос о контактах главы всемирной организации Антониу Гутерриша с представителями РФ. - В настоящее время генеральный секретарь нацелен продолжать обсуждения данной темы со всеми заинтересованными сторонами".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь тогда, когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.