Минэнерго доработает правила отбора мощностей для модернизации

Ведомство намерено провести внутреннее совещание с генерирующими компаниями

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России планирует доработать правила конкурсного отбора проектов модернизации (КОММод), запланированного на 2024 год, в ближайшее время намерено провести внутреннее совещание с генерирующими компаниями. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Нет, мы хотим доработать эти правила и в ближайшее время будем проводить внутреннее совещание с генераторами", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении следующего конкурса по старым правилам.

Предварительно проведение отбора проектов модернизации ТЭС запланировано в апреле 2024 года. Конкурсный отбор проектов модернизации тепловой генерации по государственной программе неоднократно переносили. Минэнерго РФ отмечало, что перенос сроков проведения конкурса позволит комплексно рассмотреть существующие ограничения на поставку основного генерирующего оборудования, выявить и учесть иные риски реализации проектов модернизации и скорректировать параметры программы и требования, предъявляемые к проектам.

О программе модернизации ТЭС

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 41 ГВт мощностей.