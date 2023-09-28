Хайнань провел в России презентации туристического потенциала города Санья

Управление по развитию туризма города планирует провести аналогичные мероприятия в Республике Корея, Сингапуре, Японии, а также в специальном административном районе КНР Макао и на китайском острове Тайвань

ХАЙКОУ /Китай/, 28 сентября. /ТАСС/. Управление по развитию туризма города Санья (южнокитайская провинция Хайнань) организовало в РФ презентации и симпозиумы для ознакомления российской общественности с потенциалом этого ведущего китайского курорта. Как уточняется в распространенном сообщении ведомства, серия мероприятий прошла в Москве и Санкт-Петербурге.

Предполагается, что усилия в этом направлении позволят не только расширить количество каналов по популяризации Саньи и привлечь туда множество российских туристов, но и укрепить связи между туроператорами России и Китая. Особый акцент, как отмечается, был сделан на усилении дружественного взаимодействия на уровне СМИ.

На презентации были приглашены представители Национального туристического офиса Китая в Москве, московского комитета по туризму, российской туристической ассоциации "Мир без границ", около 60 профильных компаний РФ.

Управление по развитию туризма города Санья уточнило, что в ближайшее время оно планирует провести аналогичные мероприятия в Республике Корея, Сингапуре, Японии, а также в специальном административном районе КНР Макао и на китайском острове Тайвань. Ожидается, что укрепление контактов по указанным направлениям ускорит процесс превращения Хайнаня в "туристическую Мекку" Восточной Азии, стимулирует развитие местного потребительского сектора.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.

Согласно статистике, в 2012-2019 годы. Россия входила в тройку стран, обеспечивающих Санье максимальный приток иностранных туристов. В предпандемийном 2019 году этот курортный город посетили свыше 300 тыс. отдыхающих из РФ. Их наиболее активный приток ежегодно наблюдается в марте - апреле и с сентября по декабрь.