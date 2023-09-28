МВФ зафиксировал признаки стабилизации экономики КНР

Как считают в фонде, Китай может добиться повышения темпов экономического роста в среднесрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует признаки стабилизации китайской экономики, считает, что Китай может добиться повышения темпов экономического роста в среднесрочной перспективе, если проведет серию реформ. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Что касается Китая, то в последнее время мы наблюдаем замедление темпов роста экономики с первого квартала. Однако последние данные оказались более разнородными с некоторыми признаками стабилизации. Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году Китай достигнет целевого показателя роста, составляющего около 5%", - подчеркнула она.

По прогнозам фонда, в среднесрочной перспективе темпы роста экономики Китая замедлятся примерно до 3,5% "на фоне демографических факторов и снижения производительности труда". "Мы также считаем, что более высокие темпы роста в среднесрочной перспективе вполне достижимы для Китая. Китай должен воспользоваться возможностью сбалансировать свою экономику с помощью краткосрочной поддержки макроэкономической политики и среднесрочных реформ", - добавила Козак.

По мнению ряда экспертов, восстановление экономики Китая после связанных с COVID-19 ограничений замедляется, а значительный спад в секторе недвижимости снижает потребительский спрос.