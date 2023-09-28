Сеть "Лэтуаль" открыла магазин в Казахстане

Он находится в одном из торговых центров в Караганде

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Лэтуаль" открыла первый магазин в Казахстане, в одном из торговых центров в Караганде, говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

"Теперь мы открыты в Казахстане! Мы уже ждем вас в Караганде, ТЦ "Таир", - говорится в сообщении.

Сеть "Лэтуаль" основана в 1997 году. Под управлением компании находится порядка 1 тыс. магазинов в России. Помимо этого, сеть развивает интернет-магазин. Выручка компании "Алькор и ко" (управляет магазинами "Лэтуаль") в 2022 году по РСБУ составила 80,48 млрд рублей, чистая прибыль - 3,58 млрд рублей.