В Ленобласти открыли экотропу со скамейками и качелями из переработанного пластика

Всего на маршруте установили 34 объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Первая эколого-этнографическая тропа "Курголовская" со скамейками и качелями из переработанного пластика открылась в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Это первый эколого-этнографический маршрут в Ленинградской области, чья инфраструктура выполнена из вторичных материалов. Полученный в результате переработки пластик PP05 вошел в состав полимер-песчаного композита, из которого изготовили лавочки, информационные стенды, указатели, столбик ботаника, входную группу и необычные качели. Всего на маршруте появилось 34 объекта", - говорится в сообщении.

Информационные стенды для тропы подготовили при участии краеведов и историков. Стенды, установленные вдоль всего маршрута, рассказывают о фактах из истории и культуры народов, которые жили на территории Карельского перешейка и Ленинградской области в целом: карелов, водей, ижор, вепсов, финнов.

Маршрут стал частью проекта "Тропа 47" - он расположен на территории природного парка "Токсовский" во Всеволожском районе Ленинградской области. Учитывая особую экологическую значимость территории, маршрут интегрировали в уже существующую сеть тропинок, проходящую вблизи Курголовского и Кавголовского озер. В комитете отметили, что неспешная прогулка по тропе займет около полутора часов и позволит ознакомиться с разными ландшафтами: от болота до камовых холмов.

"Работа над проектом включала масштабную уборку и подготовку территории к приему посетителей. Отсюда вывезли более 100 куб. м мусора, выровняли и оборудовали зону для парковки, где могут разместиться до 30 автомобилей, а вдоль маршрута установили скамейки, указатели, информационные щиты, интерактивные и арт-объекты. На производство всей инфраструктуры ушло 2 тонны пластиковых упаковок от плавленого сыра Viola - это около 80 тыс. "ванночек" с крышкой", - сообщили в пресс-службе.