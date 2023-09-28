Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,18-1,32%

Курс доллара снизился до 96,8 рубля, евро вырос до 102,21 рубля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг демонстрировал рост, этому способствовали слабость рубля и комфортные ценовые уровни в нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,32%, до 3 108,07 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,18%, до 1011,04 пункта. Курс доллара снизился на 0,1%, до 96,8 рубля, евро вырос на 0,25%, до 102,21 рубля, юань подрос на 0,09%, до 13,31 рубля.

"Поддержку российским ценным бумагам могло оказать и улучшение общерыночных настроений, мировые индексы сегодня преимущественно торговались в плюсе", -рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

По сообщениям СМИ, члены сената США накануне договорились вынести на голосование проект временного бюджета, который позволит финансировать работу правительства до 17 ноября. Если проект не будет принят, в полночь 1 октября наступит шатдаун, добавил Бахтин.

Котировки Brent курсировали в районе $93-95, сырье получило поддержку со стороны сокращения запасов в США и опасений того, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России будет продолжительным. Между тем третья оценка роста ВВП США во втором квартале совпала с прогнозом аналитиков (2,1% квартал к кварталу), отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+6,08%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+3,04% и +2,48%), расписки "Глобалтранса" (+2,57%), котировки "Лукойла" (+2,11%), бумаги "Россетей" (+1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" подорожали на 1% и 0,6% соответственно.

"Акции "Русагро" и "Глобалтранса" чувствовали себя лучше рынка без конкретных фундаментальных причин. Бумаги нефтяных компаний, очевидно, получили поддержку от более высоких цен на нефть, которые тем не менее скорректировались с локальных максимумов", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Россети" накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в первом полугодии 2023 года в 6,4 раза, до 202 млрд рублей, а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд рублей. "Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов", - рассказала эксперт.

Акционеры "Татнефти" в четверг в рамках повторного собрания одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля на оба типа акций с доходностью около 4,5%, добавила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Мосбиржи (-3,15%), бумаги "Аэрофлота" (-1,53%), котировки АФК "Система" (-1,07%), акции МТС (-0,6%), котировки "Яндекса" (-0,51%).

Акции Мосбиржи в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год. "Стоит отметить, однако, что предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), в связи с чем текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли", - считает Кожухова.

Прогноз

Рубль в конце недели может сохранять склонность к ослаблению в связи с завершением налогового периода, вследствие чего акции экспортеров могут смотреться более привлекательно, полагает Бахтин. Вместе с тем сдерживать активность инвесторов может фактор пятницы, уточнил он.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 сентября - 3 000 - 3 125 пунктов, по курсу доллара - 95,5-97,5 рубля.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в том же коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль может провести торговый день в интервале 95,5-97,5 рубля, евро/рубль - в коридоре 102-104 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,9-13,5 рубля.

Из завтрашней статистики Бахтин выделил предварительный сентябрьский ИПЦ в еврозоне и данные по потребительским расходам в США за август. Состоятся собрания акционеров "Новатэка" и "Ренессанс Страхования", на встречах обсудят вопрос утверждения дивидендов.