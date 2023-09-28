ОЭЗ в регионах России будут создавать на участках с отраслевой принадлежностью

Также создадут условия для сокращения срока приема новых резидентов, сообщила пресс-служба Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России будут создавать на участке одной отраслевой принадлежности, расширение площадки станет возможным при ее заполнении более чем на 50%. Также создадут условия для сокращения до одного месяца срока приема новых резидентов, сообщила пресс-служба Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

"ОЭЗ теперь будут создаваться на одном участке с отраслевой принадлежностью, без разношерстного бизнеса, чтобы прослеживалась общая идея этой площадки. При заполнении территории на 50% и более у региона появится возможность расширить ОЭЗ. Также мы упрощаем систему соглашений, сокращаем сроки приема резидентов. В общем все это, по нашему мнению, должно позволить органам управления укладываться примерно в месяц на прием инвестора", - цитирует пресс-служба директора департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ Виталия Алтабаева.

По данным пресс-службы, об этом Алтабаев рассказал на первом Международном форуме ОЭЗ, который открылся в четверг в Липецкой области, в ходе дискуссии о нормативно-правовом регулировании, где он анонсировал последние внесенные изменения в ключевой закон об ОЭЗ - 116-ФЗ. Он также рассказал о новых возможностях в части мер государственной поддержки.

На площадке ОЭЗ "Липецк" в городе Грязи Липецкой области с 28 по 30 сентября проходит первый Международный форум особых экономических зон - 2023, в нем участвуют порядка 200 представителей крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, федеральных и региональных органов власти из России и зарубежья. ОЭЗ в Липецке создана в 2005 году, в настоящее время в ней 59 резидентов, которые инвестировали в создание своих производств 102 млрд рублей, создали более 5 тыс. рабочих мест. При этом по итогам прошлого года общий объем поставок компаний ОЭЗ "Липецк" составил более 251 млрд рублей.