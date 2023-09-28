Согласно одобренному бюджету, в 2024 году доходы составят €14 млрд, расходы - €16,2 млрд. В 2025 году доходы ожидаются в размере €14,56 млрд, а расходы - €15,8 млрд

ЛЮБЛЯНА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Словении утвердило бюджет на 2024 и 2025 годы, в следующем году расходы увеличатся на 1 млрд евро из-за необходимости ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны наводнения. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на министра финансов республики Клемена Боштьянчича.

Согласно одобренному бюджету, в 2024 году доходы составят €14 млрд, расходы - €16,2 млрд. В 2025 году доходы ожидаются в размере €14,56 млрд, а расходы - €15,8 млрд. Главным приоритетом, по словам главы министерства финансов, является финансирование мер по ликвидации последствий наводнения.

4 августа словенское Агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались днем ранее. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. 31 августа премьер-министр республики Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения составил €4,7 млрд.