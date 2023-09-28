Производство шерсти в России в 2023 году останется на уровне прошлого года

Как сообщили в Минсельхозе, речь идет о 46 тыс. тонн

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 28 сентября. / ТАСС/. Производство шерсти в России составит в 2023 году порядка 46 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев на выездном заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему "О мерах по развитию производства и переработки шерсти в РФ", которое прошло в Минеральных Водах.

"Производство шерсти всех видов в хозяйствах всех категорий составило в 2022 году 46 тыс. тонн. По итогам 2023 года этот показатель должен остаться на этом же уровне", - сообщил Лебедев.

Он отметил, что производство тонкой и полутонкой шерсти в 15,9 тыс. тонн обеспечивают сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства 14 субъектов РФ.

"Хронической проблемой отрасли на протяжении ряда лет является низкая заинтересованность российских переработчиков в закупке российского сырья. Внутренние российские цены на текущий момент по данным овцеводческих регионов на тонкую и полутонкую шерсть не превышают 70 рублей за кг, а в отдельных случаях - менее 20 рублей", - сказал заместитель министра.

По его словам, Минсельхоз совместно с регионами реализует ряд мероприятий, направленных на поддержку отрасли, в том числе субсидирование на обеспечение части затрат на поддержку производства шерсти тонкорунных и полутонкорунных овец. "В то же время остается неоспоримым фактом замедления развития внутреннего рынка шерсти - рост импорта, который ежегодно увеличивается. В этом году рост составил 3,7%, до 2,8 тыс. тонн, при средней контрактной цене - 58,67 рубля за кг. Помимо шерсти без ограничений завозится и пряжа, и готовые изделия из шерсти и смешанных тканей", - отметил Лебедев.