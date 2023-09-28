На Ставрополье создадут кластер шерстяной продукции

Предложения по развитию этого направления планируют представить до 1 ноября

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 28 сентября. / ТАСС/. Полный цикл производства и переработки шерсти должен быть создан в Ставропольском крае. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин журналистам.

"На Ставрополье все есть для того, чтобы здесь появился законченный цикл производства и переработки шерсти. Мы сегодня посетили несколько хозяйств в Георгиевске, в Невинномысске. И все они говорят, что один из кластеров шерстяной продукции должен развиваться в Ставропольском крае", - сказал Яцкин журналистам после выездного заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему "О мерах по развитию производства и переработки шерсти в РФ", которое прошло в четверг в Минеральных Водах.

Он отметил, что вопрос по созданию такого кластера будет прорабатываться. "До 1 ноября планируется представить предложения по развитию данного направления. Думаю, что потом в течение 1-1,5 месяцев будут определены пилотные проекты, прежде всего в Северо-Кавказском федеральном округе", - добавил заместитель председателя Совфеда.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сказал журналистам, что в регионе необходимо развивать переработку шерсти. "Нам бы хотелось, чтобы шерсть, которую мы экспортируем сырьем в другие страны, перерабатывалась у нас в крае. У нас есть для этого компетенции, сырье, мощности переработки и хранения, и мы точно знаем, что с этим делать. Уверен, что наш край станет подходящей площадкой для реализации такого проекта и совместно с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа мы сможем показать достойный результат", - отметил Владимиров.

По информации пресс-службы главы региона, на Ставрополье производится порядка 4 тыс. тонн шерсти, край входит в тройку лидеров по производству шерсти в России и находится на четвертом месте по численности овец и коз. За последние три года господдержка овцеводства составила около 500 млн рублей.

Отмечается, что в регионе выведены три породы овец, которые отличаются высоким настригом шерсти. Разведением овец занимаются 74 сельскохозяйственных организации, в которых насчитывается 171 тыс. голов овец. Племенная база тонкорунного производства представлена 13 племенными хозяйствами с численностью более 92 тыс. овец.