Петербург с 31 октября намерен увеличить количество рейсов в Белград до четырех в неделю

Время в пути составит 2 часа 50 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество рейсов в Белград увеличат до четырех в неделю из аэропорта Пулково с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 31 октября авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов из Пулково в Белград с трех до четырех в неделю. Полеты в столицу Сербии будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что рейсы из аэропорта Пулково в Белград будут отправляться по вторникам в 04:55 с прибытием 05:45, по четвергам и пятницам в 04:45 с прибытием в 05:35; по воскресеньям вылет запланирован в 04:10, время прибытия - пять утра ровно. Время в пути составляет 2 часа 50 минут.

Air Serbia - единственный перевозчик, который связывает прямыми рейсами Санкт-Петербург и Белград. Благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту имени Николы Тесла, пассажиры могут отправится более чем по 70 направлениям Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.