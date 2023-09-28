МВФ считает "жизненно важным" для мировой экономики пересмотр квот стран-участниц

Как подчеркнула представитель фонда, страны - участницы организации "обсуждают потенциальное увеличение квот МВФ"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает "жизненно важным" для мировой экономики завершение пересмотра страновых квот своих участников. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Жизненно важно достичь соглашения об увеличении объемов квот МВФ до конца года в рамках 16-го общего пересмотра квот, чтобы сделать глобальную экономику более крепкой и устойчивой в мире, подверженном потрясениям, с которыми мы сталкиваемся", - отметила она.

Как подчеркнула представитель фонда, страны - участницы организации "обсуждают потенциальное увеличение квот МВФ". "Повышение объема квот стало бы значительным достижением в рамках 16-го общего пересмотра квот. Увеличение объема квот позволит увеличить размер доступных членам МВФ прогнозируемых ресурсов, основанных на квотах, и укрепить роль МВФ как источника финансовой помощи для более широкого круга участников, находящегося в центре глобальной системы финансовой безопасности", - заключила Козак.

Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% позволяют блокировать решения акционеров фонда).

В конце 2019 года Международный валютно-финансовый комитет (руководящий орган МВФ) принял решение к декабрю 2023 года завершить 16-й пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. 15-й пересмотр квот, начавшийся в 2015 году и завершившийся в 2019-м, закончился с нулевым результатом. Заинтересованность в пересмотре квот в первую очередь выражают Бразилия, Индия и Китай. Они требуют изменения их доли в капитале, а также количества голосов, которыми они располагают.

Действующая формула распределения квот дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как решающим показателем в ней является объем экспортно-импортных операций. Такое распределение сложилось исторически, однако в современных условиях привело к тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению в глобальной экономике. В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум 60% при том, что перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным.