Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, говорится в сообщении кабмина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов, сообщает кабмин.

"Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

Вице-премьер поручил также обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны. До стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также снижения цен совещания с нефтяниками будут проводиться не реже двух раз в неделю.

О новых мерах

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, сообщал Новак.

Он отмечал, что ждет снижения уровня цен на топливо в опте, мелком опте и в рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться.