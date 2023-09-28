28 сентября, 19:11,
обновлено 28 сентября, 19:30
Ситуация с ценами на бензин в России

Правительство примет новые жесткие меры, если цена топлива на АЗС не снизится

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал недопустимым рост цен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний и ведомствами заявил, что правительство готово к новым жестким регуляторным решениям, если цена топлива не снизится на АЗС, сообщает кабмин.

Читайте также
Кабмин ограничил экспорт бензина из России. Поможет ли это снизить цены

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", - сказал вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, сообщал Новак.

Он отмечал, что ждет снижения уровня цен на топливо в опте, мелком опте и в рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация