Правительство примет новые жесткие меры, если цена топлива на АЗС не снизится

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал недопустимым рост цен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний и ведомствами заявил, что правительство готово к новым жестким регуляторным решениям, если цена топлива не снизится на АЗС, сообщает кабмин.

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", - сказал вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, сообщал Новак.

Он отмечал, что ждет снижения уровня цен на топливо в опте, мелком опте и в рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться.