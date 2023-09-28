Румыния сообщила о заполненности газохранилищ на 96%

Запасено на 477 млн куб. м газа больше, чем в этот же период в 2022 году, уточнил глава национальной компании "Трансгаз" Ион Стериан

БУХАРЕСТ, 28 сентября. /ТАСС/. Румынские хранилища газа заполнены в настоящее время на 96%. Об этом сообщил глава национальной компании "Трансгаз" (Transgaz) Ион Стериан, выступая на Центральноевропейском конгрессе природного газа в Сибиу.

"Сегодня Румыния находится в наилучшем возможном положении, - приводит его слова агентство Agerpres. - Емкость хранилищ увеличена по сравнению с прошлым годом на 100 млн куб. м. Запасено 3,65 млрд куб м, что соответствует 96,23%, то есть на 1,22% больше среднеевропейского уровня. Сегодня запасено на 477 млн куб. м газа больше, чем в этот же период в прошлом году".

"Независимо от того, что произойдет, мы переживем зиму, - подчеркнул Стериан. - Даже если зима будет очень морозной, резервы обеспечены".