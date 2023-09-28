Глава Минфина Франции уверен в замедлении инфляции в стране в 2024 году

При этом Брюно Ле Мэр подчеркнул, что цены не упадут до уровня, который наблюдался до пандемии

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр рассчитывает на ускорение снижения уровня инфляции в республике в 2024 году.

"Я думаю, что 2024 год будет лучше, чем 2023 год. Текущий год стал тяжелым для наших граждан: инфляция, постоянно растущие цены. Я уверен, что в 2024 году мы увидим ускорение снижения цен", - сказал министр в эфире телеканала France 2.

При этом он вновь подчеркнул, что цены не упадут до уровня, который наблюдался до пандемии. "Не думаю, что цены снизятся до докризисного уровня, будем честны, - указал Ле Мэр. - Мы не вернемся к тем ценам, но мы должны добиваться, чтобы они повышались не так быстро, а в некоторых случаях не росли вообще".

Глава ведомства сообщил, что ожидает снижения стоимости электроэнергии в республике. "Почему я так оптимистичен в вопросе цен на электричество? Потому что мы производим его сами", - пояснил министр, назвав восстановление работы нескольких атомных электростанций во Франции после технического обслуживания "движением в правильном направлении".

Комментируя продолжающееся увеличение стоимости бензина и дизельного топлива во Франции, Ле Мэр отметил, что надеется на стабилизацию мировых цен на нефть. "Я думаю, что стоимость нефти стабилизируется в диапазоне €85-90 за баррель. Я обсуждал это с министрами нескольких государств - производителей нефти. Не в их интересах, чтобы цены росли, [провоцируя] рецессию в других странах", - сказал он.

Ранее Ле Мэр заявлял, что Франция добивается успехов в снижении уровня инфляции, однако возвращения к показателям, наблюдавшимся до пандемии, ждать не стоит.