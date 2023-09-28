Почти три четверти опрошенных жителей Украины отметили ухудшение экономики страны

Оценивая перспективы экономической ситуации, 29% участников опроса социологической группы "Рейтинг" ожидают ее улучшения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти три четверти украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась за последние полгода, 60% отмечают ухудшение их собственного экономического положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг", опубликованные на ее сайте.

По данным исследования, 73% опрошенных считают, что ситуация с экономикой в стране ухудшилась, 13% заявляют об отсутствии изменений, 9% - об улучшении. Оценивая перспективы экономической ситуации на Украине, 29% участников опроса ожидают ее улучшения, 26% респондентов считают, что она не изменится, наибольшая доля опрошенных (32%) ожидает ухудшения.

Более половины (60%) участвовавших в опросе заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за последние полгода. У 35% опрошенных экономическое положение не изменилось, улучшение отметили 5% респондентов. Около четверти (23%) опрошенных надеются, что в будущем году их личная экономическая ситуация улучшится, 41% полагает, что она не изменится, 21% предвидит ухудшение.

Опрос был проведен 5-7 сентября по телефону. В нем участвовала 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет на всей территории Украины и на подконтрольных Киеву территориях. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.