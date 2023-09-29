Токаев заявил о готовности Казахстана стать партнером Европы в области природных ресурсов

По мнению казахстанского лидера, инициатива создания консорциума наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве позволит вывести сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Казахстан готов стать надежным партнером Германии и других стран Европы в области природных ресурсов и критически важного сырья. Об этом в ходе встречи с представителями деловых кругов двух государств заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба.

"Глава государства обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. По его словам, Казахстан в первую очередь готов стать надежным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы", - отмечается в сообщении.

"Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн. Именно поэтому я предложил канцлеру [ФРГ] Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов", - приводит пресс-служба слова Токаева. По мнению казахстанского лидера, инициатива создания консорциума наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве позволит вывести сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.

Ранее на переговорах с Шольцем Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных инвесторов из ФРГ. Шольц в свою очередь высказал заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Ключевой транзитный узел

Кроме того, Токаев в ходе переговоров с руководством HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) заявил, что его страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии.

"Отметив ключевую роль компании в развитии транспорта и логистики в Германии, глава государства приветствовал решение HHLA открыть филиал в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии", - говорится в сообщении.

В ходе беседы обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией в транспортно-логистической сфере. "Была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море", - подчеркнула пресс-служба.

Выступая на встрече деловых кругов Германии и Казахстана, Токаев, который находится в ФРГ с двухдневным официальным визитом, заявил о необходимости сотрудничества двух стран по использованию потенциала транспорта и логистики. Глава Казахстана отметил, что "Средний коридор" приобретает "в новой геополитической реальности" все большее значение для обеспечения связи между Европой и Азией.

В 2022 году Токаев заявил в парламенте, что "с учетом текущей геополитической ситуации" Казахстан становится важным сухопутным коридором между Азией и Европой, и "нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности".

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.