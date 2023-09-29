Бюджет России исполнен за I полугодие с дефицитом в 2,35 трлн рублей

Общий объем доходов федерального бюджета составил 12 381,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бюджет РФ в первом полугодии 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 2,35 трлн рублей при доходах в 12,38 трлн рублей и расходах в объеме 14,73 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета в первом полугодии 2023 года.

"Общий объем доходов федерального бюджета составил 12 381,6 млрд рублей, или 47,4% прогнозируемого общего объема доходов (за аналогичный период прошлого года - 56%), из них нефтегазовые доходы - 3 381,6 млрд рублей, или 37,8%, ненефтегазовые доходы - 9 трлн рублей, или 52,4%. Кассовое исполнение расходов составило 14 731,7 млрд рублей, или 49,3% показателя сводной росписи с изменениями, что на 1,1 процентного пункта превышает уровень исполнения за аналогичный период 2022 года (48,2%)", - сказано в документе.

Доходная часть бюджета

Доходы бюджета РФ в первом полугодии 2023 года снизились на 1,64 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, или на 11,7%. Нефтегазовые доходы сократились на 2,99 трлн рублей, или в 1,9 раза. В документе отмечается, что это вызвано снижением средней цены на нефть марки Urals и объемов экспорта энергоресурсов на фоне ряда действующих ограничений.

В то же время ненефтегазовые доходы увеличились на 1,36 трлн рублей, или на 17,8%, что в основном связано с увеличением поступлений НДС, ввозных таможенных пошлин, а также доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Расходная часть бюджета

Расходы федерального бюджета за отчетный период выросли на 2,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 17,5%).

Уровень исполнения расходов по госпрограммам составил 49,9%, что выше аналогичного показателя за 2022 год (48,1%). Российское движение детей и молодежи, Росархив и Минэнерго России исполнили свои расходы менее чем на 25%.

Исполнение расходов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы составило 38,2% показателя сводной росписи с изменениями, что ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2022 года на 0,3 п. п.

Расходы на предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям исполнены в сумме 1,07 трлн рублей (на 62%). Это на 62,1 млрд рублей (6,2%) выше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 1,98 трлн рублей и увеличился по сравнению с первым полугодием 2022 года на 424,3 млрд рублей, или на 27,2%.

Государственный долг

Государственный долг России увеличился в первом полугодии на 2,24 трлн рублей (на 9,8%) и составил 25,06 трлн рублей (16,7% от прогнозного значения ВВП на 2023 год). Счетная палата отметила, что рост госдолга связан с увеличением государственного внутреннего долга по рублевым ценным бумагам на 1,39 трлн рублей и увеличением государственного внешнего долга в рублевом эквиваленте на 856,1 млрд рублей. При этом рост государственного внешнего долга связан со снижением курса рубля. В долларовом выражении он уменьшился на $1,18 млн, или на 2,1%, по сравнению с объемом на 1 января 2023 года ($57,42 млн).

Фонд национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 июля составил 12,67 трлн рублей, или 8,4% прогнозного значения ВВП за 2023 год. По сравнению с началом года объем ФНБ увеличился на 2,24 трлн рублей, или на 21,4%, что, по данным аудиторов, прежде всего обусловлено увеличением рыночной стоимости обыкновенных акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ на 1,18 трлн рублей, а также положительной курсовой разницей и переоценкой стоимости золота в объеме 1,56 трлн рублей. На финансирование дефицита бюджета РФ было потрачено 506,4 млрд рублей.