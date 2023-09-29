Структура МТС будет тестировать в России и СНГ свою нейросеть

Тестирование будет проходить в сервисах, связанных с обслуживанием населения, сообщили в компании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. MTS AI - дочерняя структура и бренд группы МТС - предполагает тестировать собственную большую языковую модель (LLM) в России и уже работает с этим в одной из стран СНГ. Намерение компании проводить тесты по этому направлению ТАСС подтвердили в ее пресс-службе.

Тестирование будет проходить в сервисах, связанных с обслуживанием населения. Как рассказали в MTS AI, их языковая модель может быть использована в том числе для проектов умного города. Она будет способна осуществлять поиск по базе знаний клиента методом on-prem, суммировать переписки и телефонные переговоры, а также извлекать данные из последних.

Изначально о пилотах в СНГ, связанных с LLM, сообщил гендиректор MTS AI, а также глава VisionLabs Дмитрий Марков на пресс-конференции в ТАСС. "Мы сейчас в одном из городов СНГ пилотируем три кейса, которые связаны с использованием большой языковой модели", - сказал он тогда.

В пресс-службе не назвали ТАСС конкретный город и страну СНГ, где проходят пилоты, но отметили, что интерес проявил не только иностранный клиент. Запросы были и от российских организаций, в частности от банков и сервисов по поиску работы. В компании добавили, что сейчас это одно из их ключевых направлений развития.

Популярность к языковым моделям пришла почти одновременно с запуском нейросети ChatGPT от американской OpenAI. С тех пор многие компании, в том числе российский "Яндекс" разработали свои языковые модели. У "Яндекса" есть YandexGPT, в том числе его вторая версия, а также "Шедеврум". У Сбера - Kandinsky (генерирует изображения) и GigaChat (отвечает на вопросы и пишет тексты).