В Хабаровском крае увеличили экспорт рыбопродукции в страны АТР

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала года поставки выросли на 800 тонн

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Поставки продукции из рыбы увеличились в Хабаровском крае с начала года на 800 тонн, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"С начала года из Хабаровского края на экспорт оформлено более 6 800 тонн рыбной продукции. Это на 800 тонн превышает количество рыбной продукции, направленной за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только с середины сентября было проконтролировано семь экспортных партий рыбы и икры лососевых пород рыбы, поставлявшихся в Китай и Японию. Около 100 тонн рыбной продукции было выпущено рыболовецкими предприятиями во время путины этого года в Охотском и Николаевском районах Хабаровского края. Продукция прошла необходимые процедуры подтверждения безопасности - ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования в Хабаровском референтном центре Россельхознадзора. На все экспортные партии оформили соответствующие документы и сертификаты здоровья согласно требованиям стран-импортеров.

В основном рыбная продукция из Хабаровского края поставляется в Японию, Республику Корея и Китай. Наибольшим спросом у азиатских потребителей пользуются дальневосточные лососи и икра лососевых пород рыб, а также камчатский краб и тихоокеанская сельдь.