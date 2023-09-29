Авиарейс Красноярск - Пекин планируют запустить в ноябре

Как сообщил гендиректор аэропорта Евгений Владимиров, сейчас идет работа по привлечению китайских авиаперевозчиков

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из аэропорта Красноярска в Пекин планируют запустить в начале ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Владимиров.

"Сейчас очень плотно ведется работа с китайскими перевозчиками, но все ограничено решениями китайских и российских властей. На сегодняшний день у нас полеты на Пекин сдвигались с августа, сейчас перенесли на начало ноября. Это как раз связанно с ограниченностью сети, ограниченностью полетов и ограниченностью в том числе перевозных емкостей (самолетов )", - сообщил он.

Также, по словам Владимирова, сейчас идет работа по привлечению в аэропорт китайских авиаперевозчиков, которые до этого никогда не летали из Красноярска. "У нас из иностранцев индийцы летали, но это было очень давно", - подчеркнул он.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года он имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.