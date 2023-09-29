Источник: обсуждение поставок РФ зерна в Африку при участии Турции и Катара продолжается

Переговоры проводятся по линии МИД, уточнил собеседник агентства

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Обсуждение поставок российского зерна при участии Турции и Катара в страны Африки продолжается. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Обсуждение этой темы продолжается. Переговоры проводятся по линии МИД. Для начала поставок необходимо устранить административные преграды", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Турция решительно настроена в реализации таких поставок.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 17 июля. Его цель - не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.