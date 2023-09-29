В Волгоградской области в 2023 году посевная площадь бахчевых выросла на 13%

Показатель составил 10,8 тыс. га

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Посевная площадь бахчевых культур в Волгоградской области в 2023 году выросла на 13% по отношению к 2022 году - до 10,8 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

"Посевная площадь под бахчевыми продовольственными культурами в организованном секторе на территории Волгоградской области в 2022 году составила 9,5 тыс. га, в 2023 году - 10,8 тыс. га", - сказал ТАСС представитель комитета.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, регион занимает третье место в РФ по производству бахчевой продукции, которая поставляется в регионы РФ. Кроме того, в этом сезоне на прямой экспорт реализовано 2,7 тыс. тонн волгоградских арбузов в Белоруссию. Сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области компенсируется 30% затрат, понесенных на приобретение элитных семян бахчевых культур. Также производителям доступна государственная поддержка на техническое перевооружение мелиоративных систем.

Новые сорта бахчевых, адаптированные к климатическим условиям, выводят специалисты Быковской селекционной опытной станции, где производят элитные семена арбузов, дыни, тыквы. За последние годы здесь были выведены более 10 новых сортов арбузов, а также несколько сортов дыни. Сейчас быковские селекционеры работают над сортами арбузов с белой, зеленой, желтой и оранжевой мякотью, а также выращивают маленькие порционные арбузы, круглые и овальные дыни.