В России предложили создать фонд для сверхприбыли банков от разницы курсов

Эти средства необходимо направить на развитие инфраструктурных проектов, считает вице-спикер Госдумы Александр Бабаков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду") считает необходимым создать специальный фонд для управления сверхприбылью, полученной российскими банками от пересчета курсовой разницы. Эти средства стоит направлять на развитие экономики страны, сказал ТАСС Бабаков.

"В результате пересчета курсовой разницы валют по подсчетам экспертов только за июнь-июль 2023 года коммерческие банки заработали не менее 200 млрд рублей, причем это деньги, возникшие из воздуха. Будет справедливо, если банки направят эти деньги в инфраструктурные проекты, в кровеносную систему нашей экономики", - отметил Бабаков.

При этом, подчеркнул он, такой платеж не приведет к ухудшению финансового положения банков, "поскольку будет уплачиваться только при наличии данной сверхприбыли от перерасчета курсов". По его словам, речь идет "о некоем разовом платеже на сверхдоходы банковской сферы по аналогии с платежами на сверхприбыль крупных компаний".

"Для эффективного управления этими деньгами необходимо создать целевой фонд по аналогии с дорожным фондом. Этот фонд должен работать под наблюдением и управлением правительства РФ и прибыль банков от пересчета валюты направлять на развитие инфраструктурных проектов, в первую очередь на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, поддержанной президентом", - считает Бабаков.

Он подчеркнул, что речь идет не об экспроприации средств у банков, а о "справедливом распределении незапланированных доходов в непростое для страны время". "Планируем обратиться к банковскому сообществу и предложить им обсудить и выработать формат и механизм данного платежа. За это Центробанк тоже должен пойти навстречу коммерческим банкам и освободить их от обязательного резервирования собственных средств на выдачу кредитов, которые сейчас достигают неоправданно больших размеров", - добавил Бабаков.