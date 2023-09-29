Япония работает над предотвращением введения запрета на импорт своих морепродуктов в РФ

Японский министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Итиро Миясита призвал Москву в вопросе сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" "придерживаться подхода, основанного на научных данных"

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Японии прилагают усилия для предотвращения введения Россией запрета на импорт японских морепродуктов из-за опасений вокруг сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Итиро Миясита.

"Мы продолжаем передавать [России] максимально прозрачную информацию, - приводит слова главы ведомства агентство Kyodo. - Мы хотим еще раз подчеркнуть наши доводы о безопасности и приложить усилия, чтобы ограничения на импорт [морепродуктов] не были введены". Миясита также призвал российскую сторону "придерживаться подхода, основанного на научных данных".

Согласно информации агентства, в 2022 году РФ импортировала из Японии морепродукты на сумму 280 млн иен (около $1,8 млн), что составляет 0,1% от международного объема соответствующего показателя.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Решение будет принято после переговоров с японской стороной. Ведомство направило ветеринарной службе Японии письмо с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода (тритий).

Компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.