Эксперт сообщил об ограниченном спросе на икру минтая в России

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, это преимущественно экспортный продукт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Спрос на икру минтая на российском рынке ограничен, это преимущественно экспортный продукт. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в кулуарах VI Международного рыбопромышленного форума.

"Икра минтая - преимущественно экспортный продукт. Потому что спрос на нее на внутреннем рынке ограничен. Это, наверное, еще одна задача, которую нам в перспективе необходимо будет решить в рамках программы продвижение бренда "Дальневосточный минтай", - сказал Буглак.

Он отметил, что спрос на икру минтая на российском рынке был низким всегда, в том числе и из-за культуры потребления.

"У нас сформирована культура потребления красной икры - лососевой. Икра минтая очень ценится на азиатских рынках, в Японии, особенно в Корее, но на российском рынке спрос низкий", - рассказал Буглак.

Он также напомнил, что икра минтая производится в один сезон - с февраля по апрель. Объем производства в этом году составил порядка 33 тыс. тонн.

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.