ВТБ повысил максимальную ставку по депозитам в рублях на 2 п.п.

Она составила 14%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым депозитам на 2 процентных пункта (п.п.), до 14%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"С 29 сентября ВТБ повышает максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. Вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых в зависимости от срока и типа продукта. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в банк, максимальная доходность составит 14% годовых", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что получить ставку в 14% можно будет в случае, если клиент переведет пенсию в ВТБ до 30 ноября и получит первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно. Надбавка в 1% будет в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет.

"Ставка до 13% годовых доступна для всех клиентских сегментов при размещении средств на "ВТБ вкладе" в дистанционных каналах сроком на три года и выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока", - указали в ВТБ.

На прошлой неделе начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова заявляла, что ключевые игроки рынка в ближайшие несколько недель поднимут ставки по своим вкладам на фоне решения Банка России увеличить ключевую ставку до 13% годовых.