Девелопер "Основа" инвестирует почти 2 млрд рублей в семейные термальные комплексы

Застройщик планирует открыть три новых комплекса в российских городах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Застройщик "Основа" планирует открыть три новых семейных термальных комплекса в российских городах. Инвестиции составят почти 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба группы компаний (ГК) "Основа".

"ГК "Основа" подписала соглашение об открытии трех новых семейных термальных комплексов "Термолэнд". Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации девелопера, сразу два комплекса будут открыты в Краснодаре и еще один - в Санкт-Петербурге. Таким образом, федеральная сеть термальных комплексов "Термолэнд" от ГК "Основа" пополнится еще тремя региональными проектами, а общее количество таких комплексов в стадии проектирования и строительства превысит 20.

Инвестиции в проект комплекса площадью 14 тыс. кв. м с бассейнами, аквазоной, термами и банями в Санкт-Петербурге составят 750 млн рублей. Он откроется весной 2024 года в ТЦ BrandHouse Приморского района на улице Савушкина, 119. Это будет уже второй по счету термальный комплекс от ГК "Основа" в Санкт-Петербурге. Строительство первого "Термолэнда", расположенного на Пулковском шоссе на площадях ушедшего из России "Декатлона", состоится в середине 2024 года.

Еще два "Термолэнда" в 2024 и 2025 годах появятся в Краснодаре. Первый проект будет реализован в юго-западной части города, в ТРК "OZ МОЛЛ" на улице Крылатая. Площадь этого семейного термального комплекса составит 8,5 тыс. кв. м. В реализацию этого проекта застройщик вложит 500 млн рублей. Второй проект "Термолэнд" площадью 12 тыс. кв. м в районе улицы Западный обход рассчитан на жителей северо-западной части города. Под комплекс будет построено новое здание, и открыть этот объект планируется во второй половине 2025 года. Общая сумма инвестиций в комплекс составит 600 млн рублей.

Семейные термальные комплексы "Термолэнд" - городские курорты для круглогодичного отдыха для людей всех возрастов. В каждом предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры, банные комплексы, детские зоны. О создании федеральной сети термальных комплексов "Термолэнд" компания сообщила весной 2023 года. По данным девелопера, еще 15 проектов комплексов "Термолэнд" сейчас в стадии проработки. Они появятся по всей России, в том числе в Оренбурге, Мурманске, Омске, Пензе, Новокузнецке.